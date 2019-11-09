Артем Зуб: «Надо пробиваться на чемпионат мира и выигрывать его»

Защитник сборной России Артем Зуб в интервью «Известиям» отметил, что нужно не просто попасть на чемпионат мира, но и выиграть его. Турнир пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.

— У сборной России на нынешний Кубок Карьяла собрался экспериментальный состав, много новичков или просто игроков, давно не вызывавшихся в национальную команду. Трудно находить на льду взаимопонимание с хоккеистами, многие из которых с вами никогда не выступали?

— Легко никогда не бывает. Каждый раз нужно заново притираться с ребятами. У нас в принципе почти всегда на этапах Еврохоккейтура много новичков и состав меняется. Возможно, возникает какое-то недопонимание на льду. Но здесь главное — компенсировать самоотдачей. Нужно стараться биться от первой до последней минуты, и тогда взаимопонимание придет. А в целом у нас каждый раз различный состав, и мы уже привыкли.

— В следующем году чемпионат мира в Швейцарии снова — как и ЧМ-2019 в Словакии — стартует позже обычного, и, скорее всего, на него приедет множество игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Понимаете, насколько тяжело вам будет попасть в окончательную заявку сборной?

— Да, будет трудно. Но надо показывать свой лучший хоккей, стараться пробиваться. И попасть на чемпионат мира. Не просто попасть, но и выиграть его. Мы и наши болельщики заждались этого.