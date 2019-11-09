Чемпионат мира
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Группа A
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|Великобритания
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|Германия
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|4.
|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Россия
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|США
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Артем Зуб: «Надо пробиваться на чемпионат мира и выигрывать его»
Защитник сборной России Артем Зуб в интервью «Известиям» отметил, что нужно не просто попасть на чемпионат мира, но и выиграть его. Турнир пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.
— У сборной России на нынешний Кубок Карьяла собрался экспериментальный состав, много новичков или просто игроков, давно не вызывавшихся в национальную команду. Трудно находить на льду взаимопонимание с хоккеистами, многие из которых с вами никогда не выступали?
— Легко никогда не бывает. Каждый раз нужно заново притираться с ребятами. У нас в принципе почти всегда на этапах Еврохоккейтура много новичков и состав меняется. Возможно, возникает какое-то недопонимание на льду. Но здесь главное — компенсировать самоотдачей. Нужно стараться биться от первой до последней минуты, и тогда взаимопонимание придет. А в целом у нас каждый раз различный состав, и мы уже привыкли.
— В следующем году чемпионат мира в Швейцарии снова — как и ЧМ-2019 в Словакии — стартует позже обычного, и, скорее всего, на него приедет множество игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Понимаете, насколько тяжело вам будет попасть в окончательную заявку сборной?
— Да, будет трудно. Но надо показывать свой лучший хоккей, стараться пробиваться. И попасть на чемпионат мира. Не просто попасть, но и выиграть его. Мы и наши болельщики заждались этого.
Дополнительная информация
https://iz.ru/940887/aleksei-fomin/nado-probivatsia-na-chempionat-mira-i-vyigryvat-ego