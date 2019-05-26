Александр Овечкин: "Есть люди, которые ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить. Это не болельщики"

Нападающий сборной России Александр Овечкин после победы в матче за 3-е место на чемпионате мира над Чехией (3:2 Б) подчеркнул, что не надо слушать тех людей, которые ждут неудачи, чтобы оскорбить хоккеистов национальной команыд.

– Болельщики говорят: "зачем мучить Овечкина, он выжатый после плей-офф, ставьте молодых". Что скажете?

– Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей. Это не болельщики, они ждут проигрыша, неудачи, чтобы оскорбить, сказать какой Овечкин или кто-то еще. Мы играем все вместе за страну, бьемся, хотим выиграть. Таких людей не надо слушать и обращать внимания. Таких очень много и среди вас тоже. (Игорь Еронко)

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