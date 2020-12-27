Заслуженный тренер России поделился ожиданиями от матча против Чехии на МЧМ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями перед игрой сборной России против Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею.

«Это будет уже второй матч, поэтому ребята прогрелись, почувствовали и стадион, и лед. Это тоже очень важно, хотя может казаться какой-то мелочью, — подчеркнул Новиков. — У Чехии получился очень неудачный матч со шведами, 1:7 проиграли. Таких команд, которые неудачно сыграли, пропустили больше, чем положено, не забили то, что нужно, надо опасаться. Естественно, они выйдут на матч с Россией более собранные и злые.

Думаю, матч завтра будет интересным, но все-таки преимущество проглядывается в нашей хорошей командной игре. Должны рассчитывать на победу. Будет ли игра результативной или нет — знает один Старик Хоттабыч, но если забьем пять шайб, а пропустим две — будет хорошо".

Встреча Чехия — Россия пройдет сегодня ночью (начало — в 3.30 по московскому времени).

(Екатерина Звенигородская)