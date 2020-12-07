Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Защитник сборной Швеции Валлиндер сдал положительный тест на коронавирус и пропустит МЧМ-2021

7 декабря 2020, 23:23
Теги:

Защитник молодежной сборной Швеции и проспект «Детройта» Вильям Валлиндер заболел коронавирусом. Он исключен из состава сборной, которая готовится к МЧМ-2021, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

Ранее стало известно, что форвард Карл Хенрикссон пропустит МЧМ-2021 в Эдмонтоне. У 19-летнего нападающего выявлен коронавирус. По этой же причине турнир пропустит еще один хоккеист шведов Вильям Эклунд.

Напомним, турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир