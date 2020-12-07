Защитник сборной Швеции Валлиндер сдал положительный тест на коронавирус и пропустит МЧМ-2021

Защитник молодежной сборной Швеции и проспект «Детройта» Вильям Валлиндер заболел коронавирусом. Он исключен из состава сборной, которая готовится к МЧМ-2021, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

Ранее стало известно, что форвард Карл Хенрикссон пропустит МЧМ-2021 в Эдмонтоне. У 19-летнего нападающего выявлен коронавирус. По этой же причине турнир пропустит еще один хоккеист шведов Вильям Эклунд.

Напомним, турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.