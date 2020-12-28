Защитник молодежной сборной России: «Игра чехов не стала сюрпризом»

Защитник молодежной сборной России Ян Кузнецов прокомментировал поражение от чехов (0:2) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«То, что чехи так играли, это не стало сюрпризом. Они часто играют на контратаках. Нам надо было двигать шайбу быстрее, бросать мимо игроков», — заявил Кузнецов.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.

(Артур Хайруллин)