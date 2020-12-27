Защитник молодежной сборной Канады дисквалифицирован на один матч МЧМ за удар соперника в голову
27 декабря 2020, 23:50
Защитник молодежной сборной Канады Брэйден Шнайдер получил дисквалификацию на один матч. Такое наказание на него наложила ИИХФ, сообщает сайт организации.
В матче группового этапа против Германии (16:2) Шнайдер грубо атаковал соперника. Он ударил форварда немцев Яна-Луку Шумахера плечом в голову.
Шнайдер пропустит предстоящий матч против команды Словакии.
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