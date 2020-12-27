Защитник молодежной сборной Канады дисквалифицирован на один матч МЧМ за удар соперника в голову

Защитник молодежной сборной Канады Брэйден Шнайдер получил дисквалификацию на один матч. Такое наказание на него наложила ИИХФ, сообщает сайт организации.

В матче группового этапа против Германии (16:2) Шнайдер грубо атаковал соперника. Он ударил форварда немцев Яна-Луку Шумахера плечом в голову.

Шнайдер пропустит предстоящий матч против команды Словакии.