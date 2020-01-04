Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»
4 января 2020, 22:26
Молодежная сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в овертайме Швецию (5:4 ОТ). Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.
На тренировке «Эвеланш» он решил подшутить над шведским капитаном «Лавин» Габриэлем Ландескугом. Задоров ездил за ним по пятам и победно потрясал руками, а Ландескуг всячески пытался его игнорировать.
Z was following Landy around like this and Landy was ignoring him entirely.#GoAvsGo pic.twitter.com/BkkgNXRsY6— Colorado Avalanche (@Avalanche) January 4, 2020
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