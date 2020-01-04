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Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»

4 января 2020, 22:26
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Молодежная сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в овертайме Швецию (5:4 ОТ). Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.

На тренировке «Эвеланш» он решил подшутить над шведским капитаном «Лавин» Габриэлем Ландескугом. Задоров ездил за ним по пятам и победно потрясал руками, а Ландескуг всячески пытался его игнорировать.

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