Вратарь «Динамо» Жеренко вызван в расположение сборной для подготовки к МЧМ-2021
6 декабря 2020, 15:08
Вратарь из системы московского «Динамо» Вадим Жеренко вызван в расположение молодежной сборной для подготовки к ЧМ-2021, сообщает Twitter команды.
На данный момент неизвестно, кого он заменит из списка ранее вызванных хоккеистов.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Канаде.
?Изменения в молодёжной сборной России: на сбор для подготовки к МЧМ вызван вратарь Вадим Жеренко#снамироссия #краснаямашина— Хоккей России (@russiahockey) December 6, 2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю