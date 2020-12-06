Вратарь «Динамо» Жеренко вызван в расположение сборной для подготовки к МЧМ-2021

Вратарь из системы московского «Динамо» Вадим Жеренко вызван в расположение молодежной сборной для подготовки к ЧМ-2021, сообщает Twitter команды.

На данный момент неизвестно, кого он заменит из списка ранее вызванных хоккеистов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Канаде.