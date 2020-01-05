Владимир Плющев: «В финале МЧМ нам важно выстоять в дебюте, а затем брать игру под свой контроль»

18 лет назад молодежная сборная России под руководством Владимира Плющева стала чемпионом мира, выиграв первенство в Чехии. Накануне нынешнего финала заслуженный тренер России дал несколько важных советов игрокам российской сборной.

— Только за счет хорошей игровой дисциплины, порядка на площадке и самоотверженных действий хоккеистов на льду можно обыграть канадцев. Самое главное, игроки должны понять, что играть нужно всем на Команду. Хоккей — вид спорта, где один игрок ничего не решает. Личности только украшают команду. Пусть никого не вводит в заблуждение наш матч с канадцами в группе. Канада сильна и это она доказала в игре против финнов в полуфинале. С первых же секунд они взялись за дело и уже к четвертой минуте вели в счете с разницей в три шайбы. Нам важно выстоять в дебюте встречи, а затем игру под свой контроль. Всегда считал, что быстрый гол отнюдь ничего не значит. Это еще далеко не победа. Вчерашний матч против шведов это вчера подтвердил. Важно не то, кто первый забьет, а то, кто будет выдерживать рисунок игры и порядок на протяжении всей встречи. Желаю нашим ребятам повторить успех 18-летней давности. Буду с огромным интересом смотреть нынешний финал.