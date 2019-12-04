Валерий Брагин: «Вызвали тех, кто зарекомендовал себя наилучшим образом»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира-2020.

— Проведена большая аналитическая работа, тренерский штаб и скаутско-аналитическая служба ФХР проанализировали не только недавние Суперсерию и Турнир четырех наций, мы смотрели видео и по Кубку Черного моря, и с турнира в Перми, — цитирует тренера официальный сайт ФХР. — Проведен серьезный отбор, вызвали тех, кто зарекомендовал себя наилучшим образом. В составе много игроков из наших чемпионатов, это говорит о том, что система развивается, ведется работа над тем, чтобы игроки оставались в России.

— В этот раз турнир проходит в Европе, не нужно лететь за океан. Насколько большое это преимущество?

— На самом деле, преимущества как такового нет. Это вопрос более раннего прибытия в место проведения: когда чемпионат в Северной Америке — туда нужно приехать раньше, чтобы успеть перестроиться на местное время. Сейчас канадцы и американцы в такой же ситуации, думаю, что они поступят аналогичным образом — приедут в Европу раньше.

— Можно ли сравнить опыту этой команду и предыдущих, с которыми вы работали?

— Все определяет результат, поэтому оценивать команду и ее качества нужно только после завершения турнира. Не буду сейчас сравнивать — опытнее эта команда предыдущих созывов или нет.

— Вы говорили, что нынешняя Суперсерия — один из самых упорных турниров на вашей памяти.

— Основная причина была в том, что все игроки старались проявить себя как можно лучше, доказать, что способны играть на чемпионате мира. Для Суперсерии это обычное дело, в предыдущие годы было так же.