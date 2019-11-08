Валерий Брагин: «По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые»

Главный тренер молодежной сборной России (игроки до 20 лет) Валерий Брагин отметил, что игроки выглядели тяжеловато в матче со сборной юниорской лиги Онтарио (1:4). Общий счет стал 2-1 в пользу канадских команд.

— У нас был свежий противник, полный сил. Мы же сыграли две тяжелых игры, был пятый день акклиматизации, — цитирует Брагина сайт Федерации хоккея России. - По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые. Третья игра суперсерии самая непростая, для нас третий матч за четыре дня, соперник после отдыха. Но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на игроков. Здесь уже проявляются немного другие качества. Суперсерия в плане такого анализа очень полезна. Проверить кандидатов в сборную в разных ситуациях.