Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин остался недоволен игрой голкипера Ярослва Аскарова в полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ). Аскаров был замененен по ходу третьего периода после четырех пропущенных шайб.

— Играли очень неплохо, компактно, старались действовать агрессивно. Пропустили не очень обязательные голы. Главное, что пропустив, верили в победу до конца.

— Что скажете по игре Аскарова?

— Не сказать чтобы плохо, но ... В таких играх должен выручать вратарь. Надо еще посмотреть, какие там помехи были. (Павел Климовицкий)