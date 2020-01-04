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«В таких играх вратарь должен выручать». Брагин — о четырех пропущенных шайбах Аскарова

4 января 2020, 20:53
Ярослав Аскаров. Фото iihf.com.
Ярослав Аскаров. Фото iihf.com.
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин остался недоволен игрой голкипера Ярослва Аскарова в полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ). Аскаров был замененен по ходу третьего периода после четырех пропущенных шайб.

— Играли очень неплохо, компактно, старались действовать агрессивно. Пропустили не очень обязательные голы. Главное, что пропустив, верили в победу до конца.

— Что скажете по игре Аскарова?

— Не сказать чтобы плохо, но ... В таких играх должен выручать вратарь. Надо еще посмотреть, какие там помехи были. (Павел Климовицкий)

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