«В таких играх вратарь должен выручать». Брагин — о четырех пропущенных шайбах Аскарова
4 января 2020, 20:53
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин остался недоволен игрой голкипера Ярослва Аскарова в полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ). Аскаров был замененен по ходу третьего периода после четырех пропущенных шайб.
— Играли очень неплохо, компактно, старались действовать агрессивно. Пропустили не очень обязательные голы. Главное, что пропустив, верили в победу до конца.
— Что скажете по игре Аскарова?
— Не сказать чтобы плохо, но ... В таких играх должен выручать вратарь. Надо еще посмотреть, какие там помехи были. (Павел Климовицкий)
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