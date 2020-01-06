Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

В ФХР хотят, чтобы Брагин и Ларионов продолжили работу со сборной России

01:37
Теги:

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг — о продолжении работы в молодежной сборной тренеров Валерия Брагина и Игоря Ларионова.

— Мы бы хотели, чтобы тренерский штаб в нынешнем составе продолжил работу в молодёжной сборной, — сказал Ротенберг. (Михаил Зислис)

Брагин работает с молодежной сборной с 2014 года. Ларионов работает в штабе национальной команды с 2019-го.

Валерий Брагин: «Мы играли с позиции силы. Это будущее российского хоккея»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир