«Тронул канадца, а он упал, будто я ему дал в голову». Выступление защитника сборной России после финала МЧМ

Защитник молодежной сборной России Егор Замула подвел итоги финального матча МЧМ с Канадой (3:4).

— Я был счастлив играть с этими пацанами, с которыми мы завоевали второе место, — сказал Замула. — Мы могли больше, мы доминировали над всеми на протяжении всего турнира и играли лучше, чем канадцы. Сегодня просто их день. Мы проиграли и уже ничего не сделать. Надо было добавлять в третьем периоде и играть, как в первых двух.

— Опять нас подкосили удаления.

— Это Европа, здесь за все будут давать удаления. Это не Канада, где дают играть в жесткий хоккей. Не знаю, я капитана (Баретта Хэйтона) тронул чуть-чуть, чтобы он отъехал в суматохе, он упал, будто я ему в голову дал. Пускай падает, потом посмотрит и почувствует, каково это. (Алексей Шевченко)