Три игрока сборной Германии отбыли карантин и могут присоединиться к команде на МЧМ
27 декабря 2020, 21:40
Три игрока молодежной сборной Германии получили разрешение присоединиться к команде. Они отбыли обязательный карантин, который предписывает специальный медицинский протокол молодежного чемпионата мира-2021, сообщает сайт ИИХФ.
Напомним, что сборная Германии проиграла на старте турнира Финляндии (3:5) и Канаде (2:16). Команда была вынуждена выходить на матчи в неполные три звена.
Также все представители тренерского штаба и персонала молодежной сборной Швеции отбыли карантин.
По итогам последнего тестирования новых случаев заражения коронавирусом в составах команд не выявлено.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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