Третьяк оценил игру России в матче МЧМ против Чехии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что хоккей в исполнении сборной России на молодежном чемпионате мира против команды Чехии (0:2) выглядел академичным.

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу, — цитирует ТАСС Третьяка. — Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом.

После победы над американцами наша команда почувствовала, что, мол, не обыграем соперника в первом периоде, обыграем в третьем. Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре".