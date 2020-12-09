Тренер вратарей молодежной сборной Швеции заболел коронавирусом

Тренер вратарей молодежной сборной Швеции Низзе Ланден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Шведской хоккейной ассоциации.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболели главный тренер сборной Томас Монтен, его ассистент Андерс Люндберг и видеотренер команды Адам Альмквист.

Кроме того, несколько положительных тестов сдали и игроки команды.

Молодежный чемпионат мира должен пройти в Канаде с 25 декабря по 5 января.