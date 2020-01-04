Тренер сборной Казахастана верит в сохранение прописки в элитном дивизионе МЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин заявил, что команда верит в победу в решающем матче с командой Германии за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира на следующий год.

— Мы сегодня первый раз на турнире первыми забили — это очень важно. Потом дотерпели, довели матч до победы. Завтра все начнется с нуля. Мы можем победить, и игроки это прекрасно понимают и верят, — цитирует тренера ТАСС.

В первом матче мы первый период тоже провели хорошо, а во втором и третьем провалились. Мы указали ребятам на ошибки, сегодня они их исправили, хотя все равно удалений было много для такого матча. Немцы создавали нам проблемы, они перебросали нас. Когда позволяли им двигаться, у них было много моментов.

Сборная Казахстана выиграла у команды Германии со счетом 4:1 и сравняла счет в серии до двух побед — 1-1. В первой игре сильнее оказались немцы (4:0). Решающая встреча состоится в воскресенье, 5 января, в Остраве.