Тренер молодежной сборной России Потапов рассказал о подготовке к матчу с Чехией

Тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Потапов рассказал о том, на что обращал внимание тренерский штаб при подготовке к матчу МЧМ-2021 против команды Чехии.

«Проведен анализ и достаточно серьезный разбор матча с США, — цитирует Потапова сайт Федерации хоккея России. — Сделали акцент на такие основные моменты, как позиционная оборона, позиционная атака, оборона на возврате, построение обороны в средней зоне как нашей, так и соперника — всему этому было уделено внимание. Все очень подробно посмотрели, указали команде, где можно усилить игру и как устранить недочеты».

Специалист решил воздержаться от ответа на вопрос, будет ли в команде ротация звеньев. Он подчеркнул, что тренерский штаб постарается улучшить и разнообразить игру в атаке и сделать ее надежнее в обороне. Потапов считает Чехию достаточно хорошим и неудобным соперником и отметил, что россияне готовятся к матчу со всей серьезностью.

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне на арене Rogers Place утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени. Начало матча —в 5.30 по московскому времени.