«Типичная Россия». Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроков
4 января 2020, 21:10
Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ) раскритиковал эмоциональное поведение российских игроков.
— Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия, — цитирует Эрикссона Aftonbladet.
Однако на нас это подействовало так, что придало нам дополнительные эмоции. Мы очень хотели обыграть их.
Поддержал партнера по команде и форвард Самуэль Фагемо.
— Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения.
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