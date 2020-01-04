Состав сборной России на матч со Швецией. Аскаров будет защищать ворота

В составе сборной России не произошло никаких перестановок перед матчем полуфинала молодежного чемпионата мира-2020 против Швеции. Ворота российской команды вновь будет защищать Ярослав Аскаров.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Аскаров, Мифтахов.

1-е звено: Романов, Галенюк — Денисенко, Хованов, Соколов.

2-е звено: Пыленков, Замула — Дорофеев, Морозов, Александров.

3-е звено: Мисюль, Журавлев — Марченко, Воронков, Подколзин.

4-е звено: Малышев, Ртищев — Круглов, Грошев, Соркин.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию полуфинала МЧМ-2020 Швеция — Россия.