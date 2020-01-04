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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Состав молодежной сборной Швеции на полуфинал против России

4 января 2020, 16:18
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Сборные Швеции и России поспорят за выход в финал молодежного чемпионата мира. Стал известен состав шведской сборной, сообщает HockeyNews.se.

Место в воротах должен занять Хуго Альнефельт. Также в матче примет участие защитник Расмус Сандин, который в четвертьфинале против Чехии получил рецидив травмы кисти.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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