Состав молодежной сборной Швеции на полуфинал против России
4 января 2020, 16:18
Сборные Швеции и России поспорят за выход в финал молодежного чемпионата мира. Стал известен состав шведской сборной, сообщает HockeyNews.se.
Место в воротах должен занять Хуго Альнефельт. Также в матче примет участие защитник Расмус Сандин, который в четвертьфинале против Чехии получил рецидив травмы кисти.
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