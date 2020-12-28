Канада обыграла Словакию на МЧМ
28 декабря 2020, 04:19
Сборная Канады в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Словакию со счетом 3:1.
В составе Канады отличились Джордан Спенс, Филлип Томасино и Джек Куинн, забросивший в пустые ворота. Словакия ответила точным броском Мартина Хромьяка.
Канадцы с 6 очками лидируют в группе A, словаки с тремя очками на третьей строчке.
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Словакия U20 — Канада U20 — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Спенс — 1 (Томасино, Мерсер), 4:08 — 0:1. Томасино — 3 (Козенс), 56:25 — 0:2. Хромьяк — 1 (бол., Файт, Немец), 58:36 — 1:2. Куинн — 1, 59:47 — 1:3.
Вратари: Главай (58:25 — 58:36, 59:06 — 59:47) — Леви.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 18 (4+4+10) — 23 (9+7+7).
Судьи: Лангин, Стюарт.
28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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