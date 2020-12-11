Швеция заменила главного тренера молодежной сборной из-за коронавируса

Швеция назвала нового главного тренера сборной на молодежный чемпионат мира. Как сообщает ИИХФ, им станет 30-летний Йоэль Роннмарк.

Он заменит Томаса Монтена, который не сможет отправиться на турнир в Канаду из-за положительного теста на коронавирус. Также дома останутся другие члены тренерского штаба, сдавшие положительные тесты: ассистент Андерс Лундберг, видеотренер Адам Алмквист Андерссон и тренер вратарей Низзе Ланден. Они будут помогать сборной удаленно в качестве консультантов.

Роннмарк последние семь лет работает с юниорскими командами «Векше Лейкерс», а последние четыре года также возглавляет сборную до 18 лет. На двух предыдущих молодежных чемпионатах мира Роннмарк входил в тренерский штаб в качестве ассистента.

На молодежном ЧМ-2020 Роннмарку будет помогать Андерс Эриксен, видеотренером станет Джейсон Петриковски.