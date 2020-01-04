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Швеция — Россия: обзор полуфинала МЧМ-2020

4 января 2020, 20:20
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Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира. В полуфинале россияне в овертайме сломили сопротивление Швеции — 5:4. Победную шайбу забросил нападающий Иван Морозов.

В основное время в составе российской сборной шайбы забросили все тот же Морозов, а также Александр Хованов и Егор Соколов (дважды). У шведов отличились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундквист.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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