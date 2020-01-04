Сборные России и Швеции будут играть овертайм в полуфинале МЧМ-2020. Основное время закончилось вничью — 4:4
4 января 2020, 19:32
Сборная России играет вничью со счетом 4:4 с командой Швеции после окончания третьего периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира.
В составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов (дважды). У шведов отличились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундквист.
Лучший бомбардир сборной Швеции Нильс Хегландер в первой двадцатиминутке получил удаление «5+20».
В третьем периоде россияне поменяли вратаря: место Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов.
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