Сборная России вырвала победу у Швеции в овертайме в полуфинале МЧМ. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу россиян. Победную шайбу забросил нападающий Иван Морозов.

В основное время в составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов (дважды). У шведов отличились Расмус Сандин (дважды), Самуэль Фагемо и Нильс Лундквист.

Лучший бомбардир сборной Швеции Нильс Хегландер в первой двадцатиминутке получил удаление «5+20».

В третьем периоде россияне поменяли вратаря: место Ярослава Аскарова занял Амир Мифтахов.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Швеция U20 — Россия U20 — 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сандин — 1 (Д. Густафссон), 0:16 — 1:0. Морозов — 1 (бол., Подколзин, Дорофеев), 3:04 — 1:1. Хованов — 3 (бол., Александров, Денисенко), 5:40 — 1:2. Соколов — 2, 12:05 — 1:3. Фагемо — 7 (бол., Лундквист, Сандин), 14:54 — 2:3. Сандин — 2 (бол., Фагемо, Нессен), 31:02 — 3:3. Лундквист — 1 (бол., Сандин, Нессен), 44:25 — 4:3. Соколов — 3 (Хованов), 48:35 — 4:4. Морозов — 2 (Подколзин, Воронков), 63:24 — 4:5.

Вратари: Альнефельт — Аскаров (Мифтахов, 44:25).

Штраф: 35 — 18.

Броски: 25 (7+11+5+2) — 44 (16+16+9+3).

Судьи: Викман, Лоуренс.

4 января. Острава. Ostravar Arena. 8693 зрителя.