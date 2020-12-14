Сборная России прибыла в Канаду на МЧМ

Сборная России прибыла в Канаду, где проведет заключительный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря 2020 по 5 января 2021 в Эдмонтоне, информирует сайт ФХР.

По пути из Москвы в Эдмонтон команда совершила пересадку в Хельсинки. Также чартер с командой совершил две дозаправки в Рейкьявике (Исландия) и Гус-Бей (Канада).

По прибытии в Канаду команда пройдет четырехдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале.

22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из США.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:

26 декабря (начало в 05.30 по московскому времени), Россия — США

28 декабря (05.30), Чехия — Россия

30 декабря (05.30), Австрия — Россия

31 декабря (05.30), Россия — Швеция

?Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ.