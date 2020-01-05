Сборная России открыла счет в матче с Канадой на МЧМ-2020
5 января 2020, 22:21
Нападающий сборной России Никита Александров забросил шайбу в ворота канадцев во втором периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020.
? #CANRUS #снамироссия pic.twitter.com/TbN3UPInGb— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика
Опрос
проголосовало: 8860Все опросы
Россия vs Канада: как закончится финал МЧМ-2020 по хоккею?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...