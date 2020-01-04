Сборная России играет вничью со шведами после второго периода полуфинала МЧМ
4 января 2020, 18:42
Сборная России играет вничью со счетом 3:3 с командой Швеции после второго периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира.
Встреча сборных России и Швеции проходит в чешской Остраве. В составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов, Александр Хованов и Егор Соколов. У шведов отличились Расмус Сандин (дважды) и Самуэль Фагемо.
Лучший бомбардир сборной Швеции Нильс Хегландер в первой двадцатиминутке получил удаление «5+20».
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