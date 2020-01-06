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Россия проиграла девять финалов из тринадцати

07:43
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В финальном матче молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 3:4 проиграла канадцам. Это поражение стало девятым для нашей команды в 13 финалах МЧМ. Для главного тренера россиян Валерия Брагина воскресная неудача стала четвертой кряду. Единственный успех пришел к нему на первом чемпионате мира, когда его команды одержала волевую победу над канадцами 5:3. (Кирилл Бурдаков)

Финалы сборной России на МЧМ

Год

Страна

Тренер

Соперник

Счет

1998

Финляндия

Петр Воробьев

Финляндия

1:2 ОТ

1999

Канада

Геннадий Цыгуров

Канада

3:2 ОТ

2000

Швеция

Петр Воробьев

Чехия

0:1 Б

2002

Чехия

Владимир Плющев

Канада

5:4

2003

Канада

Рафаил Ишматов

Канада

3:2

2005

США

Сергей Герсонский

Канада

1:6

2006

Канада

Сергей Михалев

Канада

0:5

2007

Швеция

Евгений Попихин

Канада

2:4

2011

США

Валерий Брагин

Канада

5:3

2012

Россия

Валерий Брагин

Швеция

0:1 ОТ

2015

Канада

Валерий Брагин

Канада

4:5

2016

Финляндия

Валерий Брагин

Финляндия

3:4 ОТ

2020

Чехия

Валерий Брагин

Канада

3:4

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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