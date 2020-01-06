Россия проиграла девять финалов из тринадцати

В финальном матче молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 3:4 проиграла канадцам. Это поражение стало девятым для нашей команды в 13 финалах МЧМ. Для главного тренера россиян Валерия Брагина воскресная неудача стала четвертой кряду. Единственный успех пришел к нему на первом чемпионате мира, когда его команды одержала волевую победу над канадцами 5:3. (Кирилл Бурдаков)

Финалы сборной России на МЧМ