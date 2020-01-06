Россия проиграла девять финалов из тринадцати
В финальном матче молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 3:4 проиграла канадцам. Это поражение стало девятым для нашей команды в 13 финалах МЧМ.
Для главного тренера россиян Валерия Брагина воскресная неудача стала четвертой кряду. Единственный успех пришел к нему на первом чемпионате мира, когда его команда одержала волевую победу над канадцами 5:3. (Кирилл Бурдаков)
Финалы сборной России на МЧМ:
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1998
|
Финляндия
|
Петр Воробьев
|
Финляндия
|
1:2 ОТ
|
1999
|
Канада
|
Геннадий Цыгуров
|
Канада
|
3:2 ОТ
|
2000
|
Швеция
|
Петр Воробьев
|
Чехия
|
0:1 Б
|
2002
|
Чехия
|
Владимир Плющев
|
Канада
|
5:4
|
2003
|
Канада
|
Рафаил Ишматов
|
Канада
|
3:2
|
2005
|
США
|
Сергей Герсонский
|
Канада
|
1:6
|
2006
|
Канада
|
Сергей Михалев
|
Канада
|
0:5
|
2007
|
Швеция
|
Евгений Попихин
|
Канада
|
2:4
|
2011
|
США
|
Валерий Брагин
|
Канада
|
5:3
|
2012
|
Россия
|
Валерий Брагин
|
Швеция
|
0:1 ОТ
|
2015
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Канада
|
4:5
|
2016
|
Финляндия
|
Валерий Брагин
|
Финляндия
|
3:4 ОТ