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Россия — Канада: Соркин увеличил разрыв в счете

5 января 2020, 23:11
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Нападающий сборной России Максим Соркин забросил шайбу в ворота Канады в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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