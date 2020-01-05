Нападающий сборной России Максим Соркин забросил шайбу в ворота Канады в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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