Россия проиграла Канаде в матче перед стартом МЧМ-2021
Молодежная сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед стартом чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне (0:1). Единственную шайбу забросил 18-летний защитник «Анахайма» Джейми Дрисдейл.
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Канада U20 — Россия U20 — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Драйсдейл — 1 (Перфетти, Байрам), 43:52 — 1:0.
Вратари: Леви — Аскаров (Ахтямов, 40:00).
24 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.
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