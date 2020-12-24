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Россия проиграла Канаде в матче перед стартом МЧМ-2021

24 декабря. Россия — Канада — 0:1. Фото ФХР
24 декабря. Россия — Канада — 0:1. Фото ФХР
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Молодежная сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед стартом чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне (0:1). Единственную шайбу забросил 18-летний защитник «Анахайма» Джейми Дрисдейл.

Товарищеский матч

Молодежные сборные

Товарищеские матчи

Канада U20 — Россия U20 — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Драйсдейл — 1 (Перфетти, Байрам), 43:52 — 1:0.

Вратари: Леви — Аскаров (Ахтямов, 40:00).

24 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

Полностью расписание матчей сборной России и трансляций игр МЧМ-2021 — на нашем сайте.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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