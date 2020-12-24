Канада крутым голом открыла счет в матче с Россией
Сборная Канады открыла счет в выставочном матче против России перед стартом молодежного чемпионата мира. В начале третьего периода голом отметился 18-летний защитник «Анахайма» Джейми Дрисдейл.
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