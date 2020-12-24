Канада крутым голом открыла счет в матче с Россией

Сборная Канады открыла счет в выставочном матче против России перед стартом молодежного чемпионата мира. В начале третьего периода голом отметился 18-летний защитник «Анахайма» Джейми Дрисдейл.

What a shot by Jamie Drysdale: pic.twitter.com/amdSpdNwmQ — Felix Sicard (@Felix_Sicard) December 24, 2020

МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021-го. Расписание матчей сборной России и трансляций игр — на нашем сайте.