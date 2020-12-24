Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал игру вратаря Ярослава Аскарова и нападающего Егора Чинахова в выставочном матче с Канадой (0:1).

— Аскаров? Радует, что в нашей стране растет хороший вратарь, — сказал Ларионов. — Не хочу перехвалить Ярослава, но знаю, что он — требовательный к себе, профессионал, морально устойчивый молодой человек. Видно, что по сравнению с прошлым чемпионатом мира он стал опытнее, спокойнее. Он уже был здесь — это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на тот уровень без провалов, которые были в прошлом. Игрок прогрессирует, делает какие-то выводы. Мы очень довольны его развитием и тем, что он играет большую роль в нашей команде.

Чинахов? Он приберег голы до официальных матчей. Не переживаю за него. Он очень интересный хоккеист, который делает игру зрелищнее, а свое звено — острым и перспективным. У нас есть хороший игрок, который может выйти на любой позиции и принести больше пользы, чем сегодня. Но я спокоен за него. Для этого и существуют контрольные матчи перед чемпионатом мира. Надеюсь, ребята успокоятся, отдохнут и выйдут с США в полной боевой готовности, чтобы забивать голы и радовать болельщиков победами.

(Михаил Скрыль)