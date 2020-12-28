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Россия делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на МЧМ-2021

28 декабря 2020, 10:00
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Фото ИИХФ.
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Фото ИИХФ.
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Сборная России уступила команде Чехии на молодежном чемпионате мира со счетом 2:0. Россияне ни разу не смогли реализовать большинство.

В двух первых матчах турнира у России было пять попыток разыграть лишнего, но ни одна из них не увенчалась успехом. По этому показателю россияне делят последнее место вместе со сборной Австрии, которая пока сыграла только одну встречу на турнире.

Отметим, что в следующем матче России предстоит сыграть как раз против Австрии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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