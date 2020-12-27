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Россия — Чехия: статистика матчей сборных на МЧМ

27 декабря 2020, 22:00
Сборные России и Чехии сыграют 22-й матч на МЧМ. Фото Reuters
Сборные России и Чехии сыграют 22-й матч на МЧМ. Фото Reuters

Сборные России и Чехии играли друг против друга на молодежных чемпионатах мира 21 раз. Заметный перевес на стороне россиян — 15 побед при 5 поражениях, еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Единственный раз победитель в матче Россия — Чехия не был выявлен на МЧМ-1993 — 1:1, тогда ничейные исходы еще не были исключены.

Самая крупная победа России над Чехией — 7:2 на МЧМ-2006, а самый результативный матч — 8:3 на МЧМ-2011. Обе игры прошли в новогодний вечер 31 декабря.

Предыдущая игра россиян с чехами завершилась победой соперника — 4:3 в группе МЧМ-2020.

Матчи сборных России и Чехии на молодежных чемпионатах мира

Дата

Страна

Тренер

Стадия

Счет

30.12.1992

Швеция

Юрий Моисеев

Гр.турнир

1:1

28.12.1993

Чехия

Геннадий Цыгуров

Гр.турнир

5:1

27.12.1994

Канада

Игорь Дмитриев

Гр.турнир

4:3

26.12.1995

США

Игорь Дмитриев

Гр.турнир

3:5

04.01.1996

США

Игорь Дмитриев

Матч за 3-е место

4:1

04.01.1997

Швейцария

Петр Воробьев

Матч за 3-е место

4:1

01.01.1998

Финляндия

Петр Воробьев

1/2 финала

5:1

04.01.2000

Швеция

Петр Воробьев

Финал

0:1 Б

27.12.2004

США

Сергей Герсонский

Гр.турнир

4:1

31.12.2005

Канада

Сергей Михалев

Гр.турнир

7:2

26.12.2006

Швеция

Евгений Попихин

Гр.турнир

3:2

02.01.2008

Чехия

Сергей Немчинов

1/4 финала

4:1

02.01.2009

Канада

Сергей Немчинов

1/4 финала

5:1

31.12.2009

Канада

Владимир Плющев

Гр.турнир

5:2

31.12.2010

США

Валерий Брагин

Гр.турнир

8:3

02.01.2012

Канада

Валерий Брагин

1/4 финала

2:1 ОТ

31.12.2014

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

1:4

26.12.2015

Финляндия

Валерий Брагин

Гр.турнир

2:1 Б

26.12.2017

США

Валерий Брагин

Гр.турнир

4:5

28.12.2018

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

2:1

26.12.2019

Канада

Валерий Брагин

Гр.турнир

3:4

Итого: 15=1-5, шайбы 76-42.

Матч Россия — Чехия на МЧМ-2021 в Эдмонтоне начнется в 5.30 28 декабря по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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