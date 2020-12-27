Сборные России и Чехии играли друг против друга на молодежных чемпионатах мира 21 раз. Заметный перевес на стороне россиян — 15 побед при 5 поражениях, еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Единственный раз победитель в матче Россия — Чехия не был выявлен на МЧМ-1993 — 1:1, тогда ничейные исходы еще не были исключены.

Самая крупная победа России над Чехией — 7:2 на МЧМ-2006, а самый результативный матч — 8:3 на МЧМ-2011. Обе игры прошли в новогодний вечер 31 декабря.

Предыдущая игра россиян с чехами завершилась победой соперника — 4:3 в группе МЧМ-2020.

Матчи сборных России и Чехии на молодежных чемпионатах мира

Дата Страна Тренер Стадия Счет 30.12.1992 Швеция Юрий Моисеев Гр.турнир 1:1 28.12.1993 Чехия Геннадий Цыгуров Гр.турнир 5:1 27.12.1994 Канада Игорь Дмитриев Гр.турнир 4:3 26.12.1995 США Игорь Дмитриев Гр.турнир 3:5 04.01.1996 США Игорь Дмитриев Матч за 3-е место 4:1 04.01.1997 Швейцария Петр Воробьев Матч за 3-е место 4:1 01.01.1998 Финляндия Петр Воробьев 1/2 финала 5:1 04.01.2000 Швеция Петр Воробьев Финал 0:1 Б 27.12.2004 США Сергей Герсонский Гр.турнир 4:1 31.12.2005 Канада Сергей Михалев Гр.турнир 7:2 26.12.2006 Швеция Евгений Попихин Гр.турнир 3:2 02.01.2008 Чехия Сергей Немчинов 1/4 финала 4:1 02.01.2009 Канада Сергей Немчинов 1/4 финала 5:1 31.12.2009 Канада Владимир Плющев Гр.турнир 5:2 31.12.2010 США Валерий Брагин Гр.турнир 8:3 02.01.2012 Канада Валерий Брагин 1/4 финала 2:1 ОТ 31.12.2014 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 1:4 26.12.2015 Финляндия Валерий Брагин Гр.турнир 2:1 Б 26.12.2017 США Валерий Брагин Гр.турнир 4:5 28.12.2018 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 2:1 26.12.2019 Канада Валерий Брагин Гр.турнир 3:4

Итого: 15=1-5, шайбы 76-42.

Матч Россия — Чехия на МЧМ-2021 в Эдмонтоне начнется в 5.30 28 декабря по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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