Сборная России проведет третий матч на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею в среду, 30 декабря. Соперник — команда Австрии.

Игра Россия — Австрия состоится утром 30 декабря по московскому времени. Начало встречи — в 5.30.

Смотреть матч Россия — Австрия в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало трансляции — в 5.25 (мск) 30 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Австрия.

В первой встрече на МЧМ-2021 сборная России победила команду США со счетом 5:3, затем проиграла Чехии — 0:2. В групповом турнире команда Игоря Ларионова также сыграет против Швеции 31 декабря.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.