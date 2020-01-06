Романов установил два российских рекорда на МЧМ-2020

В финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) защитник сборной России Александр Романов отметился голевой передачей и установил новый рекорд результативности для российских игроков обороны.

Лучший защитник прошлого МЧМ в 14 встречах набрал 14 (2+12) очков. Предыдущий обладатель лучшего результата чемпион мира-2011 Дмитрий Орлов, выступающий ныне за «Вашингтон», отметился 13 (1+12) баллами в 13 играх.

Самые результативные защитники сборной России на МЧМ:

Игрок Турниры И О (Г+П) Александр Романов 2019, 2020 14 14 (2+12) Дмитрий Орлов 2010, 2011 13 13 (1+12) Егор Рыков 2016, 2017 14 10 (2+8) Максим Чудинов 2008, 2009, 2010 20 10 (2+8) Никита Нестеров 2012, 2013 14 9 (2+7) Иван Проворов 2015, 2016 14 9 (0+9)

Романов в очередной раз завершил матч с положительным показателем полезности и обновил российский рекорд «+/-» на молодежных чемпионатах мира. Результат защитника ЦСКА «+18», тогда как Александр Овечкин и Денис Гребешков имели полезность «+16».

Самые полезные игроки сборной России на МЧМ:

Игрок Турниры Матчи +/- Александр Романов 2019, 2020 14 +18 Александр Овечкин 2003, 2004, 2005 18 +16 Денис Гребешков 2001, 2002, 2003 20 +16 Александр Полушин 2002, 2003 13 +15 Максим Балмочных 1998, 1999 14 +15 Федор Тютин 2002, 2003 13 +14 Евгений Кузнецов 2010, 2011, 2012 20 +14 Никита Филатов 2008, 2009, 2010 20 +13

С таким показателем полезности как и Романов завершали молодежную карьеру канадцы Найджел Доус, позже принявший гражданство Казахстана, и Брэйден Шенн. Полезнее выступали только шведские близнецы Седины (причем Хенрик остается обладателем фантастического рекорда — «+21») и финн Вилле Покка.

Самые полезные игроки в истории МЧМ: