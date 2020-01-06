Романов установил два российских рекорда на МЧМ-2020
В финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) защитник сборной России Александр Романов отметился голевой передачей и установил новый рекорд результативности для российских игроков обороны.
Лучший защитник прошлого МЧМ в 14 встречах набрал 14 (2+12) очков. Предыдущий обладатель лучшего результата чемпион мира-2011 Дмитрий Орлов, выступающий ныне за «Вашингтон», отметился 13 (1+12) баллами в 13 играх.
Самые результативные защитники сборной России на МЧМ:
|
Игрок
|
Турниры
|
И
|
О (Г+П)
|
Александр Романов
|
2019, 2020
|
14
|
14 (2+12)
|
Дмитрий Орлов
|
2010, 2011
|
13
|
13 (1+12)
|
Егор Рыков
|
2016, 2017
|
14
|
10 (2+8)
|
Максим Чудинов
|
2008, 2009, 2010
|
20
|
10 (2+8)
|
Никита Нестеров
|
2012, 2013
|
14
|
9 (2+7)
|
Иван Проворов
|
2015, 2016
|
14
|
9 (0+9)
Романов в очередной раз завершил матч с положительным показателем полезности и обновил российский рекорд «+/-» на молодежных чемпионатах мира. Результат защитника ЦСКА «+18», тогда как Александр Овечкин и Денис Гребешков имели полезность «+16».
Самые полезные игроки сборной России на МЧМ:
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
+/-
|
Александр Романов
|
2019, 2020
|
14
|
+18
|
Александр Овечкин
|
2003, 2004, 2005
|
18
|
+16
|
Денис Гребешков
|
2001, 2002, 2003
|
20
|
+16
|
Александр Полушин
|
2002, 2003
|
13
|
+15
|
Максим Балмочных
|
1998, 1999
|
14
|
+15
|
Федор Тютин
|
2002, 2003
|
13
|
+14
|
Евгений Кузнецов
|
2010, 2011, 2012
|
20
|
+14
|
Никита Филатов
|
2008, 2009, 2010
|
20
|
+13
С таким показателем полезности как и Романов завершали молодежную карьеру канадцы Найджел Доус, позже принявший гражданство Казахстана, и Брэйден Шенн. Полезнее выступали только шведские близнецы Седины (причем Хенрик остается обладателем фантастического рекорда — «+21») и финн Вилле Покка.
Самые полезные игроки в истории МЧМ:
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
+/-
|
Хенрик Седин
|
Швеция
|
20
|
+21
|
Вилле Покка
|
Финляндия
|
20
|
+20
|
Даниэль Седин
|
Швеция
|
20
|
+20
|
Найджел Доус
|
Канада
|
12
|
+18
|
Брэйден Шенн
|
Канада
|
13
|
+18
|
Александр Романов
|
Россия
|
14
|
+18