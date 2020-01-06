Роман Ротенберг: «Сборная России играла в самый современный хоккей»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об игре сборной России на молодежном чемпионате мира-2020 и сообщил, что Федерация хотела бы сохранить нынешний тренерский штаб.

— Поделитесь впечатлениями от турнира.

— Вы видели, что команда билась в каждой игре. Тренерский штаб отработал по максимуму. Мы играли в самый современный хоккей. Хочется, чтобы он у нас прогрессировал, чтобы мы выходили на матчи первым номером и доминировали. Но для этого нужны исполнители. Эта команда показала, что сборная России может доминировать, играть в агрессивный хоккей. Чтобы нам выиграть золото, нужно быть наголову сильнее всех. Мы можем играть еще лучше. Есть детали, которые не сложились в нашу пользу в этом финале. Но, как сказал один очень уважаемый человек, чтобы не сетовать на судейство и другие обстоятельства, надо быть наголову сильнее. Мы будем к этому стремиться.

— Валерий Брагин не стал отвечать на вопрос о своем будущем. У вас какое понимание относительно его будущего в молодежной сборной?

— Мы видим, что тренерский штаб в этом составе показал самый современный подход к команде, к ее тренировочному процессу. То, что команда играла в такой хоккей — это заслуга тренерского штаба. Поэтому мы абсолютно точно хотим, чтобы тренерский штаб остался в этом составе. (Михаил Зислис)

Валерий Брагин: «Мы играли с позиции силы. Это будущее российского хоккея» // В ФХР хотят, чтобы Брагин и Ларионов продолжили работу со сборной России