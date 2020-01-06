Роман Ротенберг: «Хотелось бы поздравить всех с серебром, это шаг к золоту»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об игре сборной России на молодежном чемпионате мира-2020 в Чехии.

— Расскажите, как получилось привлечь Игоря Ларионова в молодежную сборную?

— Хотелось бы поздравить всех с серебром, это шаг к золоту. В этом большая заслуга тренерского штаба. С Игорем Николаевичем Ларионовым мы знакомы очень давно, мы с ним много раз детально обсуждали хоккей, часто виделись. Это единомышленник, который понимает, как развивать хоккей России. Мы понимаем, что только вместе мы можем развивать его.

— Ларионов поднял тему, что в КХЛ мало доверяют молодым. Что с этим делать?

— Каждый клуб юридически принадлежит определенному акционеру. Стратегия клуба определяется его руководством. И, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше молодежи играло в КХЛ. Ребята из этой команды много играют в КХЛ. Хотел бы поблагодарить все клубы, которые давали возможность своим хоккеистам играть на лидирующих позициях. Это помогло нам сделать существенную разницу между нашими игроками и игроков других сборных, которые выступают в юниорских лигах. Об этом говорили все наши соперники, что у нас была команда более взрослая в плане хоккея, более мощная, при этом мы играли в быстрый хоккей. Сейчас есть много положительного в плане игроков. Но, конечно, хотелось бы большего. Но тут вопрос в честной конкуренции. Когда игрок своим выступлением доказывает, что достоин играть в клубе КХЛ. Это не надо делать искусственно. (Михаил Зислис)

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