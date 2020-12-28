Безумные эмоции чешских хоккеистов после победы над Россией
Сборная России в матче группового турнира МЧМ уступила сборной Чехии со счетом 0:2.
Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.
Примечательно, что в последний раз российская команда не забивала ни одного гола за матч на молодежном чемпионате мира в 2012 году, уступив в финале Швеции (0:1).
Представляем вашему вниманию радость сборной Чехии после финальной сирены.
A classic rivalry ends with a win for @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/EGK1WAqWrj— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020
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