Безумные эмоции чешских хоккеистов после победы над Россией

Сборная России в матче группового турнира МЧМ уступила сборной Чехии со счетом 0:2.

Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.

Примечательно, что в последний раз российская команда не забивала ни одного гола за матч на молодежном чемпионате мира в 2012 году, уступив в финале Швеции (0:1).

Представляем вашему вниманию радость сборной Чехии после финальной сирены.