Правительство выделит бюджет на возведение арены в Омске к молодежному чемпионату мира

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на строительство арены в Омске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщает сайт Правительства.

«Проект распоряжения направлен на выполнение международных обязательств в части проведения в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также создание условий для развития хоккея, следж-хоккея, фигурного катания, шорт-трека и массового спорта в Омской области», — говорится в сообщении.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске в 2023 году.