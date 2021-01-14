Повтор финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года
12:45
Повтор финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею-2011 Канада — Россия, показанный 5 января на канале «Матч ТВ», вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Согласно данным Mediascope, ее аудитория составила чуть больше 886 тысяч человек — это 8-е место в списке.
Напомним, что параллельно на Первом канале шла прямая трансляция финала МЧМ-2020 с той же афишей — Канада против России. «Матч ТВ» же решил показать повтор игры 2011 года, в котором российская команда одержала победу со счетом 5:3.
(Дмитрий Гирин)
В топе — фигурка, биатлон и хоккейный МЧМ, футбол отстает. Что смотрели россияне по ТВ в 2020 году
Повтор финального матча МЧМ-2011 Канада — Россия вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Фото «СЭ»
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