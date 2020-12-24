Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (0:1) в контрольном матче накануне Молодежного чемпионата мира.

«Это была первая игра за долгое время, встречались с непростым соперником. Сейчас нужно отдохнуть и с новыми силами входить в турнир. Немножко отдали инициативу после половины игры, на пик физической подготовки еще не вышли. Нам нужно играть больше с шайбой, меньше позволять это сопернику. Разберем игру, разберем свои ошибки и с хорошей игрой зайдем в турнир», — цитирует Подкодзина официальный сайт КХЛ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

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