Почему судьи не удалили чешского защитника и не дали России большинство «пять на три»?
28 декабря 2020, 07:49
В матче МЧМ Россия — Чехия в третьем периоде произошел спорный эпизод.
При счете 0:2 во время большинства нашей команды защитник Карел Кликорка ударил по руке форварда Егора Спиридонова. Судьи должны были удалить чеха и дать России большинство «пять на три» более, чем на минуты. Фол не был зафиксирован, и через несколько секунд арбитры зафиксировали другое нарушение у сборной Чехии, но также удалили нападающего Родиона Амирова за симуляцию.
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