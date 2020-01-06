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Почему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМ

00:09
Молодежная сборная России. Фото ФХР
Молодежная сборная России. Фото ФХР
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В третьем периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020 Россия? — Канада судьи приняли спорное решение, не удалив канадца за выброс шайбы за пределы льда, которая попала в камеру.

Наш соперник мог остаться «три на пять», но, видимо, судьи посчитали, что камера по регламенту турнира считается объектом, который находится «над площадкой» и при касании которого удаление не дается.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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