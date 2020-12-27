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Победа Канады над Германией — самая крупная на МЧМ за последние 11 лет

27 декабря 2020, 15:32
27 декабря. Германия U20 — Канада U20 — 2:16.
27 декабря. Германия U20 — Канада U20 — 2:16.

В стартовом для себя матче молодежного чемпионата мира-2021 сборная Канады разгромила немцев со счетом 16:2, проведя один из самых результативных матчей в своей истории. Столько же голов североамериканцы забили только в ворота сборной Латвии 11 лет назад, больше — ФРГ в 1985-м (кстати, и тогда немцы сумели ответить двумя шайбами) и Польше год спустя (поляки сподобились на три гола престижа).

Самые крупные победы сборной Канады на МЧМ

27.12.1985

Киткенер

Канада — ФРГ

18:2

+16

26.12.2009

Саскатун

Канада — Латвия

16:0

+16

30.12.1986

Нитра

Канада — Польша

18:3

+15

25.12.2001

Градец-Кралове

Канада — Франция

15:0

+15

28.12.2008

Оттава

Канада — Казахстан

15:0

+15

27.12.2020

Эдмонтон

Канада — Германия

16:2

+14

23.12.1976

Банска-Быстрица

Канада — Польша

14:0

+14

26.12.2018

Эдмонтон

Канада — Дания

14:0

+14

В XXI веке шесть матчей молодежных чемпионатов мира завершались с разницей более чем в 13 голов. Пять раз суперразгромы учиняли соперникам канадцы. Помимо Германии «-14» от «кленовых листьев» получала Дания, по «-15» — Франция и Казахстан, рекордные для нового века «-16» — Латвия. Победа со счетом 14:0 есть и в активе сборной России. В 2012 году россияне 14 раз огорчили латвийского голкипера Элвиса Мерзликина.

Самые крупные победы на МЧМ в XXI веке

Дата

Город

Матч

Счет

Разность

26.12.2009

Саскатун

Канада — Латвия

16:0

+16

25.12.2001

Градец-Кралове

Канада — Франция

15:0

+15

28.12.2008

Оттава

Канада — Казахстан

15:0

+15

27.12.2020

Эдмонтон

Канада — Германия

16:2

+14

23.12.2011

Калгари

Россия — Латвия

14:0

+14

26.12.2018

Эдмонтон

Канада — Дания

14:0

+14

30.12.2003

Хельсинки

Финляндия — Украина

14:1

+13

30.12.2008

Оттава

США — Казахстан

12:0

+12

Правда, для общей истории МЧМ результаты XXI века рекордными не являются. В конце декабря 1992 года сборная Швеции в домашнем Евле разнесла японцев со счетом 20:1. Разности в 19 шайб больше никому достичь не удавалось, а вот больше 20 голов однажды забивалось — в 1980 году Чехословакия победила Австрию со счетом 21:4. На том же турнире лучшего результата в своей истории достигла и сборная СССР, отгрузившая несчастным австрийцам 19 шайб, получив в ответ всего одну.

Самые крупные победы в истории МЧМ

Дата

Город

Матч

Счет

Разность

30.12.1992

Евле

Швеция — Япония

20:1

+19

28.12.1979

Хельсинки

Финляндия — Швейцария

19:1

+18

27.12.1980

Аугсбург

СССР — Австрия

19:1

+18

01.01.1991

Реджина

США — Норвегия

19:1

+18

28.12.1980

Фюссен

Чехословакия — Австрия

21:4

+17

22.12.1977

Корнуолл

СССР — Швейцария

18:1

+17

23.12.1977

Шикутими

Финляндия — Швейцария

18:1

+17

27.12.1978

Карлскуга

СССР — Норвегия

17:0

+17

22.12.1981

Кенора

Швеция — Швейцария

17:0

+17

Однако, из восьми самых крупных наших побед только пять пришлись на советское время. После распада СССР сборная России трижды побеждала с разностью в 13 и более шайб. Японцев россияне разгромили со счетом 16:0, латышей — 14:0, казахов — 14:1.

Самые крупные победы сборной СССР/России на МЧМ

Дата

Город

Матч

Счет

Разность

27.12.1980

Аугсбург

СССР — Австрия

19:1

+18

22.12.1977

Корнуолл

СССР — Швейцария

18:1

+17

27.12.1978

Карлскуга

СССР — Норвегия

17:0

+17

26.12.1992

Фалун

Россия — Япония

16:0

+16

26.12.1988

Анкоридж

СССР — ФРГ

15:0

+15

23.12.2011

Калгари

Россия — Латвия

14:0

+14

25.12.1999

Умео

Россия — Казахстан

14:1

+13

28.12.1990

Саскатун

СССР — Норвегия

13:0

+13

(Кирилл Бурдаков)

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