В стартовом для себя матче молодежного чемпионата мира-2021 сборная Канады разгромила немцев со счетом 16:2, проведя один из самых результативных матчей в своей истории. Столько же голов североамериканцы забили только в ворота сборной Латвии 11 лет назад, больше — ФРГ в 1985-м (кстати, и тогда немцы сумели ответить двумя шайбами) и Польше год спустя (поляки сподобились на три гола престижа).

Самые крупные победы сборной Канады на МЧМ

27.12.1985 Киткенер Канада — ФРГ 18:2 +16 26.12.2009 Саскатун Канада — Латвия 16:0 +16 30.12.1986 Нитра Канада — Польша 18:3 +15 25.12.2001 Градец-Кралове Канада — Франция 15:0 +15 28.12.2008 Оттава Канада — Казахстан 15:0 +15 27.12.2020 Эдмонтон Канада — Германия 16:2 +14 23.12.1976 Банска-Быстрица Канада — Польша 14:0 +14 26.12.2018 Эдмонтон Канада — Дания 14:0 +14

В XXI веке шесть матчей молодежных чемпионатов мира завершались с разницей более чем в 13 голов. Пять раз суперразгромы учиняли соперникам канадцы. Помимо Германии «-14» от «кленовых листьев» получала Дания, по «-15» — Франция и Казахстан, рекордные для нового века «-16» — Латвия. Победа со счетом 14:0 есть и в активе сборной России. В 2012 году россияне 14 раз огорчили латвийского голкипера Элвиса Мерзликина.

Самые крупные победы на МЧМ в XXI веке

Дата Город Матч Счет Разность 26.12.2009 Саскатун Канада — Латвия 16:0 +16 25.12.2001 Градец-Кралове Канада — Франция 15:0 +15 28.12.2008 Оттава Канада — Казахстан 15:0 +15 27.12.2020 Эдмонтон Канада — Германия 16:2 +14 23.12.2011 Калгари Россия — Латвия 14:0 +14 26.12.2018 Эдмонтон Канада — Дания 14:0 +14 30.12.2003 Хельсинки Финляндия — Украина 14:1 +13 30.12.2008 Оттава США — Казахстан 12:0 +12

Правда, для общей истории МЧМ результаты XXI века рекордными не являются. В конце декабря 1992 года сборная Швеции в домашнем Евле разнесла японцев со счетом 20:1. Разности в 19 шайб больше никому достичь не удавалось, а вот больше 20 голов однажды забивалось — в 1980 году Чехословакия победила Австрию со счетом 21:4. На том же турнире лучшего результата в своей истории достигла и сборная СССР, отгрузившая несчастным австрийцам 19 шайб, получив в ответ всего одну.

Самые крупные победы в истории МЧМ

Дата Город Матч Счет Разность 30.12.1992 Евле Швеция — Япония 20:1 +19 28.12.1979 Хельсинки Финляндия — Швейцария 19:1 +18 27.12.1980 Аугсбург СССР — Австрия 19:1 +18 01.01.1991 Реджина США — Норвегия 19:1 +18 28.12.1980 Фюссен Чехословакия — Австрия 21:4 +17 22.12.1977 Корнуолл СССР — Швейцария 18:1 +17 23.12.1977 Шикутими Финляндия — Швейцария 18:1 +17 27.12.1978 Карлскуга СССР — Норвегия 17:0 +17 22.12.1981 Кенора Швеция — Швейцария 17:0 +17

Однако, из восьми самых крупных наших побед только пять пришлись на советское время. После распада СССР сборная России трижды побеждала с разностью в 13 и более шайб. Японцев россияне разгромили со счетом 16:0, латышей — 14:0, казахов — 14:1.

Самые крупные победы сборной СССР/России на МЧМ

Дата Город Матч Счет Разность 27.12.1980 Аугсбург СССР — Австрия 19:1 +18 22.12.1977 Корнуолл СССР — Швейцария 18:1 +17 27.12.1978 Карлскуга СССР — Норвегия 17:0 +17 26.12.1992 Фалун Россия — Япония 16:0 +16 26.12.1988 Анкоридж СССР — ФРГ 15:0 +15 23.12.2011 Калгари Россия — Латвия 14:0 +14 25.12.1999 Умео Россия — Казахстан 14:1 +13 28.12.1990 Саскатун СССР — Норвегия 13:0 +13

(Кирилл Бурдаков)