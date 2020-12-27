Победа Канады над Германией — самая крупная на МЧМ за последние 11 лет
В стартовом для себя матче молодежного чемпионата мира-2021 сборная Канады разгромила немцев со счетом 16:2, проведя один из самых результативных матчей в своей истории. Столько же голов североамериканцы забили только в ворота сборной Латвии 11 лет назад, больше — ФРГ в 1985-м (кстати, и тогда немцы сумели ответить двумя шайбами) и Польше год спустя (поляки сподобились на три гола престижа).
Самые крупные победы сборной Канады на МЧМ
|
27.12.1985
|
Киткенер
|
Канада — ФРГ
|
18:2
|
+16
|
26.12.2009
|
Саскатун
|
Канада — Латвия
|
16:0
|
+16
|
30.12.1986
|
Нитра
|
Канада — Польша
|
18:3
|
+15
|
25.12.2001
|
Градец-Кралове
|
Канада — Франция
|
15:0
|
+15
|
28.12.2008
|
Оттава
|
Канада — Казахстан
|
15:0
|
+15
|
27.12.2020
|
Эдмонтон
|
Канада — Германия
|
16:2
|
+14
|
23.12.1976
|
Банска-Быстрица
|
Канада — Польша
|
14:0
|
+14
|
26.12.2018
|
Эдмонтон
|
Канада — Дания
|
14:0
|
+14
В XXI веке шесть матчей молодежных чемпионатов мира завершались с разницей более чем в 13 голов. Пять раз суперразгромы учиняли соперникам канадцы. Помимо Германии «-14» от «кленовых листьев» получала Дания, по «-15» — Франция и Казахстан, рекордные для нового века «-16» — Латвия. Победа со счетом 14:0 есть и в активе сборной России. В 2012 году россияне 14 раз огорчили латвийского голкипера Элвиса Мерзликина.
Самые крупные победы на МЧМ в XXI веке
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Разность
|
26.12.2009
|
Саскатун
|
Канада — Латвия
|
16:0
|
+16
|
25.12.2001
|
Градец-Кралове
|
Канада — Франция
|
15:0
|
+15
|
28.12.2008
|
Оттава
|
Канада — Казахстан
|
15:0
|
+15
|
27.12.2020
|
Эдмонтон
|
Канада — Германия
|
16:2
|
+14
|
23.12.2011
|
Калгари
|
Россия — Латвия
|
14:0
|
+14
|
26.12.2018
|
Эдмонтон
|
Канада — Дания
|
14:0
|
+14
|
30.12.2003
|
Хельсинки
|
Финляндия — Украина
|
14:1
|
+13
|
30.12.2008
|
Оттава
|
США — Казахстан
|
12:0
|
+12
Правда, для общей истории МЧМ результаты XXI века рекордными не являются. В конце декабря 1992 года сборная Швеции в домашнем Евле разнесла японцев со счетом 20:1. Разности в 19 шайб больше никому достичь не удавалось, а вот больше 20 голов однажды забивалось — в 1980 году Чехословакия победила Австрию со счетом 21:4. На том же турнире лучшего результата в своей истории достигла и сборная СССР, отгрузившая несчастным австрийцам 19 шайб, получив в ответ всего одну.
Самые крупные победы в истории МЧМ
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Разность
|
30.12.1992
|
Евле
|
Швеция — Япония
|
20:1
|
+19
|
28.12.1979
|
Хельсинки
|
Финляндия — Швейцария
|
19:1
|
+18
|
27.12.1980
|
Аугсбург
|
СССР — Австрия
|
19:1
|
+18
|
01.01.1991
|
Реджина
|
США — Норвегия
|
19:1
|
+18
|
28.12.1980
|
Фюссен
|
Чехословакия — Австрия
|
21:4
|
+17
|
22.12.1977
|
Корнуолл
|
СССР — Швейцария
|
18:1
|
+17
|
23.12.1977
|
Шикутими
|
Финляндия — Швейцария
|
18:1
|
+17
|
27.12.1978
|
Карлскуга
|
СССР — Норвегия
|
17:0
|
+17
|
22.12.1981
|
Кенора
|
Швеция — Швейцария
|
17:0
|
+17
Однако, из восьми самых крупных наших побед только пять пришлись на советское время. После распада СССР сборная России трижды побеждала с разностью в 13 и более шайб. Японцев россияне разгромили со счетом 16:0, латышей — 14:0, казахов — 14:1.
Самые крупные победы сборной СССР/России на МЧМ
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Разность
|
27.12.1980
|
Аугсбург
|
СССР — Австрия
|
19:1
|
+18
|
22.12.1977
|
Корнуолл
|
СССР — Швейцария
|
18:1
|
+17
|
27.12.1978
|
Карлскуга
|
СССР — Норвегия
|
17:0
|
+17
|
26.12.1992
|
Фалун
|
Россия — Япония
|
16:0
|
+16
|
26.12.1988
|
Анкоридж
|
СССР — ФРГ
|
15:0
|
+15
|
23.12.2011
|
Калгари
|
Россия — Латвия
|
14:0
|
+14
|
25.12.1999
|
Умео
|
Россия — Казахстан
|
14:1
|
+13
|
28.12.1990
|
Саскатун
|
СССР — Норвегия
|
13:0
|
+13
(Кирилл Бурдаков)
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