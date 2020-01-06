Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал финал молодежного чемпионата мира

Министр спорта РФ Павел Колобков после поражения сборной России от Канады (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 подвел итоги выступления команды Валерия Брагина.

— Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру. Думаю, ребята нашей молодежной сборной по хоккею внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея.

Сборная Канады обыграла Россию в финале МЧМ-2020